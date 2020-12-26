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Вспышка коронавируса в доме престарелых в Бельгии унесла жизни 18 человек

Автор:  
Арнур Рахимбеков
26 Декабря 2020, 10:17
Вспышка коронавируса в доме престарелых в Бельгии унесла жизни 18 человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Число погибших от коронавирусной инфекции продолжает расти в доме престарелых Hemelrijck в муниципалитете Моле провинции Антверпен в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на бельгийские СМИ.

В середине декабря в этом доме престарелых была зафиксирована вспышка COVID-19. По предварительным данным, источником инфекции мог быть аниматор, одетый в костюм Деда Мороза. Позднее у актера действительно был подтвержден коронавирус.

В общей сложности 121 постоялец и 36 сотрудников заведения Hemelrijck уже заражены опасным вирусом. Число погибших достигло 18 человек.

Власти Мола до сих пор пытаются установить, был ли «визит Деда Мороза» причиной вспышки инфекции.

«Несколько лабораторий пытаются определить источник инфекции, но я еще не получил результатов. Поэтому на данный момент это остается неопределенным», - пояснил мэр города В. Кейерс.

Фламандская телекомпания VRT сообщает, что мэрия города также рассказал, что визит организовали с наилучшими намерениями.

«Работники учреждения рассказали, что якобы все сотрудники и пенсионеры соблюдали масочный режим, но на самом деле это оказалось неправдой: изучив фото с мероприятия стало понятным, что это было не так», - сказал В. Кейерс.


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