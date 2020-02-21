Вспышка коронавируса обойдется авиакомпаниям почти в 30 млрд долларов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта авиакомпании потеряют $29,3 млрд (£23,7 млрд) доходов в этом году из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что спрос на авиаперевозки упадет впервые за более чем десять лет, передает BBC.

Основной удар, как ожидается, придется на авиалинии Китая и других частей Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это связано с тем, что перевозчики по всему миру были вынуждены сократить количество рейсов.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, в общей сложности потеря доходов авиакомпаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 27,8 млрд долларов в 2020 году, в то время как авиакомпании, находящиеся за пределами Азии, как ожидается, потеряют доход в 1,5 млрд долларов.

Авиаперевозчики Китая потеряют доход в размере 12,8 млрд долларов только на внутренних рейсах.

Тем не менее, Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что еще слишком рано прогнозировать, какое значение будет иметь эта ожидаемая потеря доходов для прибыльности авиакомпаний в этом году.

Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что эти подсчеты основаны на спаде спроса, который наблюдался во время вспышки тяжёлого острого респираторного синдрома в 2003 году. Резкое падение спроса тогда наблюдалось в течение шести месяцев, а затем такое же быстрое восстановление.

В тот год вспышка тяжёлого острого респираторного синдрома вызвала падение спроса на авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 5,1%.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозировала, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим драйвером спроса на авиаперевозки в период с 2015 по 2035 год. Причем четыре из пяти самых быстрорастущих рынков авиаперевозок с точки зрения пассажиров находятся в Азии.

В четверг две крупные группы авиакомпаний предупредили о серьезных финансовых последствиях, вызванных коронавирусом, который повлиял на спрос на поездки в Азию.

Австралийская авиакомпания Qantas заявила, что вспышка обойдется им в 150 миллионов австралийских долларов (99 миллионов долларов; 76 миллионов фунтов стерлингов), в то время как европейская авиакомпания Air-France KLM оценивает последствия в 200 миллионов евро (213 миллионов долларов; 168 миллионов фунтов стерлингов) в период с февраля по апрель.