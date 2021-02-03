Вспышка коронавируса обнаружена в доме престарелых в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Шахан Карагандинской области была зафиксирована вспышка заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим главный санитарный врач города Шахтинска принял решение об ужесточении ограничительных мер в данном населенном пункте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля точную цифру заразившихся пока ещё не назвали, так как результаты ПЦР-тестов ещё не готовы. В ведомстве сообщили, что очаг заражения локализован и медики установили круг контактных лиц.

«В учреждении проведена дезинфекционная обработка. Всем больным оказывается необходимое лечение. В тяжелом состоянии пациентов нет», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

В связи с превышением областного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией в поселке Шахан главным государственным санитарным врачом города Шахтинска принято решение о введении ряда ограничительных мер.

Таким образом, запрещена деятельность:

- детских дошкольных учреждений;

- детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров;

- спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных кружков/секций;

- ярмарок;

- объектов культуры.

Общеобразовательные школы переходят на дистанционный формат обучения.

Вводятся следующие ограничительные меры в выходные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

– приостановление работы в субботние и воскресные дни бань, саун;

– приостановление работы в субботние и воскресные дни рынка.

Ограничение деятельности объектов общественного питания с 09-00 часов до 20-00 часов (при заполняемости до 50%, в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, без проведения массовых мероприятий).

Ограничение деятельности субъектов в сфере оказания услуг (банки второго уровня, отделения почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы, ломбарды, микрофинансовые и микрокредитные организации, страховые компании) (по предварительной записи) с 09-00 часов до 16-00 часов.

Приостанавливается в выходные дни (суббота и воскресенье) движение пригородных регулярных пассажирских перевозок сообщения Шахтинск-Шахан-Шахтинск.

Жителям запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена, также запрещено нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы.

Постановление вступает в силу c 00-00 часов 6 февраля 2021 года.