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    22:09, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Вспышек заболеваний в Пакистане опасаются в ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пакистане из-за беспрецедентного наводнения возникают серьезные риски для здоровья людей. Стране угрожает дальнейшее распространение малярии, лихорадки денге и других заболеваний, предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    При этом, указывает ВОЗ, миллионы пакистанцев лишены доступа к медицинской помощи и лечению. От наводнения, вызванного муссонными дождями, пострадали три четверти районов страны. Свыше 1 тыс. людей погибли , 160 тыс. человек находятся во временных жилищах.

    Как ранее сообщалось, по поручению Главы государства Правительство Республики Казахстан окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам.



    Фото: aa.com.tr





    Теги:
    Пакистан ВОЗ Мировые новости
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