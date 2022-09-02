Вспышек заболеваний в Пакистане опасаются в ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пакистане из-за беспрецедентного наводнения возникают серьезные риски для здоровья людей. Стране угрожает дальнейшее распространение малярии, лихорадки денге и других заболеваний, предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

При этом, указывает ВОЗ, миллионы пакистанцев лишены доступа к медицинской помощи и лечению. От наводнения, вызванного муссонными дождями, пострадали три четверти районов страны. Свыше 1 тыс. людей погибли , 160 тыс. человек находятся во временных жилищах.

Как ранее сообщалось, по поручению Главы государства Правительство Республики Казахстан окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам.









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