+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вспомнить детство предлагают в темиртауском музее

30 Января 2022 17:44
Поделиться:
Вспомнить детство предлагают в темиртауском музее

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском историко-краеведческом музее открылась интерактивная экспозиция «Родом из Детства». Приурочено мероприятие к Году детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Музыкальные вечера и комические оперы представит в феврале театр «Астана Опера»
Киностудия «Казахфильм» должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить – Даурен Абаев Даурен Абаев посетил подведомственные Министерству объекты культуры в Алматы Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области

Выставка рассказывает о разных сторонах детства от начала XX века до наших дней. Представлено шесть разделов.

В локации «Детские истории. Темиртау» размещены фотографии нескольких поколений темиртауской детворы, старые детские игрушки и документальные факты.

Раздел BOOKHOUSE даёт возможность окунуться в книжный мир. Здесь вы познакомитесь как со старыми, так и с современными детскими книгами. Для чтения есть удобные старые кресла.

В локации «Детская мастерская» можно самостоятельно изготовить куклу или оригами.

«Предмет из детской истории» погрузит в мир музейных секретов. Сотрудники музея решили проверить, насколько хорошо развито осязание у посетителей. Они спрятали в коробках предметы из фондовой коллекции. Угадать их можно лишь с помощью рук. Есть подсказки.

Локация-3D картина «Мой двор» позволит вспомнить детство поколению 70–80-х годов.

Инсталляция «Взрослым вход воспрещён» – зона особая. Это детская комната, наполненная секретами, фантазиями и любимыми игрушками.

Выставка продлится до конца февраля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Культура  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Музыкальные вечера и комические оперы представит в феврале театр «Астана Опера»
Киностудия «Казахфильм» должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить – Даурен Абаев
Даурен Абаев посетил подведомственные Министерству объекты культуры в Алматы
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
Популярное
1 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
2 Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
3 Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
4 Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
5 Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
6 Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Киностудия «Казахфильм» должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить – Даурен Абаев
Даурен Абаев посетил подведомственные Министерству объекты культуры в Алматы
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив