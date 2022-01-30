Вспомнить детство предлагают в темиртауском музее

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском историко-краеведческом музее открылась интерактивная экспозиция «Родом из Детства». Приурочено мероприятие к Году детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка рассказывает о разных сторонах детства от начала XX века до наших дней. Представлено шесть разделов.

В локации «Детские истории. Темиртау» размещены фотографии нескольких поколений темиртауской детворы, старые детские игрушки и документальные факты.

Раздел BOOKHOUSE даёт возможность окунуться в книжный мир. Здесь вы познакомитесь как со старыми, так и с современными детскими книгами. Для чтения есть удобные старые кресла.

В локации «Детская мастерская» можно самостоятельно изготовить куклу или оригами.

«Предмет из детской истории» погрузит в мир музейных секретов. Сотрудники музея решили проверить, насколько хорошо развито осязание у посетителей. Они спрятали в коробках предметы из фондовой коллекции. Угадать их можно лишь с помощью рук. Есть подсказки.

Локация-3D картина «Мой двор» позволит вспомнить детство поколению 70–80-х годов.

Инсталляция «Взрослым вход воспрещён» – зона особая. Это детская комната, наполненная секретами, фантазиями и любимыми игрушками.

Выставка продлится до конца февраля.