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Всплеск заболеваемости COVID-19 отмечают в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
21 Июня 2021, 22:22
Всплеск заболеваемости COVID-19 отмечают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за последнюю неделю отмечается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщили врачи Второй Зангиатинской специализированной инфекционной больницы Ташкентской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы наблюдаем, что количество обращений больных к нам выросло в два раза, число госпитализированных больных – в 1,5 раза. При этом 13% больных к нам поступает в тяжелом состоянии и требует реанимационного лечения. Основной контингент реанимационных отделений – это те больные, которые тяжело переносят заболевание, то есть люди пожилого возраста старше 65 лет», - сообщил директор больницы Дониёр Миразимов.

По словам заведующей отделением Рано Исламовой, сейчас коечный фонд реанимации полностью заполнен.

«Многие из тех, кто попал в реанимацию, могли сделать прививку от коронавируса, но отказались по тем или иным причинам. У нас в отделении уже лежат семьями. Есть семья из 7 человек. На сегодняшний день идет всплеск заболеваемости в нашей республике. Очень много больных. В отделении 80 коек и сейчас ни одного пустого места нет», – отметила врач.

По данным Минздрава РУ, в стране за последнюю неделю отмечается устойчивый рост заболеваемости. Только за прошедшие сутки обнаружено 427 больных коронавирусом. Лидируют Ташкент (163) и Ташкентская область (61). В больницах находятся 3571 пациент с подтверждённым ковидом.


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