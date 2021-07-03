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Всплеск заболеваемости COVID-19 отмечается в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
3 Июля 2021, 14:44
Всплеск заболеваемости COVID-19 отмечается в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На фоне резкого увеличения количества пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Ташкента не хватает мест, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель директора Первой Зангиатинской многопрофильной больницы Олимжон Исхаков.

«Наша больница рассчитана на 2 тысячи коек. Но в настоящее время здесь лечатся уже 2550 пациентов. Резко увеличилось количество больных коронавирусом, особенно среди беременных женщин и детей. Из-за большого количества пациентов в блоках мы вынуждены помещать детей в палаты для взрослых. Эта ситуация показывает, что без вакцинации проблему не решить», – сказал врач.

Он отметил, что ежедневно госпитализируется около 350 человек. Из-за переполненности коечного фонда прием в больницу приостановлен.

Подобная ситуация складывается во Второй Зангиатинской многопрофильной больнице, где из 2 тысяч коек на вчерашний день свободными оставались только 300 мест, которые с учетом текущего роста заболеваемости заполнятся в течение одного-двух дней.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте разворачивают ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.


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