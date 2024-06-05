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    14:00, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Вспышку кори зарегистрировали в СКО

    корь
    Фото: iStock

    В Северо-Казахстанской области в мае зарегистрировали вспышку кори. Заболеваемость возросла в два раза из-за очагов, возникших в двух семьях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что в мае выявили 49 случаев кори, в апреле – 33. Рост в 1,5 раза объяснили вспышечной регистрацией заболевания в двух семьях – 11 и 8 человек, соответственно - категорически отказывающихся от вакцинации.

    Корь в регионе начали регистрировать с марта прошлого года. За это время инфекцию лабораторно подтвердили у 554 человек. Из них 313 заболели уже с начала нынешнего года. В антилидерах оказался Петропавловск со 192 случаями. Среди районов Аккайынский - 27 случаев, им. Г.Мусрепова – 23, Кызылжарский, Тайыншинский и Есильский – 15, 14 и 10 заболевших, соответственно. В остальных районах зарегистрировали менее 10 человек с корью.

    В основном болеют дети в возрасте до 14 лет – 165 человек, или 53%.

    Среди инфицированных корью 88% не имеют прививок против нее.

    В департаменте напомнили, что для предотвращения вспышечной заболеваемости корью необходимо обеспечить оптимальный охват вакцинацией против кори двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и в детских организованных коллективах.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Регионы Корь
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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