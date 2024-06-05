Вспышку кори зарегистрировали в СКО

В Северо-Казахстанской области в мае зарегистрировали вспышку кори. Заболеваемость возросла в два раза из-за очагов, возникших в двух семьях, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что в мае выявили 49 случаев кори, в апреле – 33. Рост в 1,5 раза объяснили вспышечной регистрацией заболевания в двух семьях – 11 и 8 человек, соответственно - категорически отказывающихся от вакцинации.

Корь в регионе начали регистрировать с марта прошлого года. За это время инфекцию лабораторно подтвердили у 554 человек. Из них 313 заболели уже с начала нынешнего года. В антилидерах оказался Петропавловск со 192 случаями. Среди районов Аккайынский - 27 случаев, им. Г.Мусрепова – 23, Кызылжарский, Тайыншинский и Есильский – 15, 14 и 10 заболевших, соответственно. В остальных районах зарегистрировали менее 10 человек с корью.

В основном болеют дети в возрасте до 14 лет – 165 человек, или 53%.

Среди инфицированных корью 88% не имеют прививок против нее.

В департаменте напомнили, что для предотвращения вспышечной заболеваемости корью необходимо обеспечить оптимальный охват вакцинацией против кори двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и в детских организованных коллективах.