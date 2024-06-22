Вспышку бешенства среди собак зафиксировали в Турции

Район Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа закрыт на карантин из-за обнаруженного бешенства у бродячих собак. Ветеринарные и эпидемиологические службы начали экстренное прививание четвероногих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бродячая собака, которую взяли под наблюдение специалисты, умерла с диагнозом бешенство в приюте для животных. В результате взятых у нее анализов был выявлен случай бешенства. Район Сиверек закрыт на карантин.

Сотрудники управления сельского и лесного хозяйства региона развесили в окрестностях предупреждающие таблички с надписью «Внимание, зона риска по бешенству!». Бездомных собак в регионе отлавливают эпидемиологические службы и вакцинируют ветеринары.

Фото: Anadolu Ajansı

При этом аналогичный диагноз был обнаружен у собак, которые ранее неоднократно нападали на людей.

В целом в Турции несмотря на постоянные нападения на людей, в том числе со смертельными исходами, очень лояльное отношение к уличным собакам. Их выхаживают сами местные жители, кормят и строят для них будки.

Об уличных собаках также заботятся волонтерские объединения. Если приглядеться, то на любой улице можно увидеть несколько больших емкостей для корма и воды.

Фото: Anadolu Ajansı

В соответствии с указанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, правящая «Партия справедливости и развития (ПСР) приступила к разработке закона, который обяжет усыплять бродячих собак на основании того, что они представляют «опасность для жизни людей». ПСР подготовила законопроект, ссылаясь на требования граждан, которые стали жертвами нападений бродячих собак. Предложение рассматривается в парламент страны.

Согласно новому законопроекту, бездомным собакам сначала будут пытаться найти хозяев. Муниципалитеты будут фотографировать собак и публиковать объявления на своих сайтах. В течение 30 дней собак, которых не взяли, будут усыплять с помощью специальных инъекций.

Фото: Anadolu Ajansı

Животные, которых заберут новые хозяева, будут чипированы, и за ними будет следить Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Если владелец оставит животное на улице или не выполнит свои обязанности, к нему будут применены меры, предусмотренные законом о защите животных.

Вместе с тем, законопроект вызвал в стране бурную реакцию со стороны защитников прав животных. Любители животных утверждают, что этот закон приведет к истреблению бездомных животных и не является решением проблемы.