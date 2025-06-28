Вспышка ящура в Конье: скотный рынок в Ылгине закрыт, введён карантин

Власти района Ылгын провинции Конья оперативно отреагировали на угрозу, приняв решение о немедленном закрытии крытого скотного рынка до особого распоряжения.

Согласно официальному заявлению муниципалитета, меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения заболевания и защиту как животных, так и здоровья населения.

Кроме закрытия рынка, введены ограничения на передвижение скота в пределах района. Специалисты ветеринарных служб начали проверку всех фермерских хозяйств и проведение необходимых санитарных мероприятий.

Власти призывают граждан проявить максимальную осторожность, соблюдать санитарные нормы и строго следовать карантинным рекомендациям. Нарушение ограничений может привести к негативной эпидемиологической ситуации и экономическим потерям для аграрного сектора. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем.

Как известно, ящур – это острое вирусное заболевание, быстро распространяющееся среди парнокопытных животных. Оно крайне заразно и способно вызвать серьезные убытки в животноводстве, поэтому борьба с ним требует немедленных и решительных действий.

Ранее сообщалось, что несколько деревень, расположенные в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, были закрыты на карантин сроком на шесть месяцев после того, как у собак была выявлена инфекция бешенства.