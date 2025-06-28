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    22:30, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Вспышка ящура в Конье: скотный рынок в Ылгине закрыт, введён карантин

    В турецкой провинции Конья зафиксирована вспышка ящура среди сельскохозяйственных животных, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Вспышка ящура в Конье: скотный рынок в Ылгине закрыт, введён карантин
    Фото: seydisehirhaber.com

    Власти района Ылгын провинции Конья оперативно отреагировали на угрозу, приняв решение о немедленном закрытии крытого скотного рынка до особого распоряжения.

    Согласно официальному заявлению муниципалитета, меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения заболевания и защиту как животных, так и здоровья населения.

    Кроме закрытия рынка, введены ограничения на передвижение скота в пределах района. Специалисты ветеринарных служб начали проверку всех фермерских хозяйств и проведение необходимых санитарных мероприятий.

    Власти призывают граждан проявить максимальную осторожность, соблюдать санитарные нормы и строго следовать карантинным рекомендациям. Нарушение ограничений может привести к негативной эпидемиологической ситуации и экономическим потерям для аграрного сектора. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем.

    Как известно, ящур – это острое вирусное заболевание, быстро распространяющееся среди парнокопытных животных. Оно крайне заразно и способно вызвать серьезные убытки в животноводстве, поэтому борьба с ним требует немедленных и решительных действий.

    Ранее сообщалось, что несколько деревень, расположенные в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, были закрыты на карантин сроком на шесть месяцев после того, как у собак была выявлена инфекция бешенства.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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