Вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на юге Китая

Согласно данным районного управления здравоохранения, первый случай был выявлен 8 июля. По состоянию на 15 июля зарегистрировано 478 подтвержденных случаев заболевания, все – легкой формы. Основная часть заражений приходится на населенные пункты Лэцун, Бэйцзяо и Чэньцунь.

Как отмечается в сообщении, лихорадка чикунгунья – это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Основными симптомами являются высокая температура, кожная сыпь и боли в суставах. Заболевание схоже по клинической картине с лихорадкой денге.

В условиях жаркой и влажной погоды активность переносчиков возрастает, что увеличивает риск распространения заболеваний, передающихся через укусы насекомых, таких как денге и чикунгунья.

Жителям рекомендуется соблюдать меры профилактики: устранять стоячую воду, регулярно очищать емкости и использовать защитные средства от укусов комаров. При появлении симптомов следует обратиться за медицинской помощью и сообщить о возможных укусах насекомых и недавних поездках.

Ранее мы писали, что Колумбия объявила ЧС из-за вспышки желтой лихорадки.