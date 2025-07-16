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    14:02, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на юге Китая

    В городе Фошань провинции Гуандун зафиксирована локальная вспышка лихорадки чикунгунья, вызванная завозным случаем, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на юге Китая
    Фото: freepik

    Согласно данным районного управления здравоохранения, первый случай был выявлен 8 июля. По состоянию на 15 июля зарегистрировано 478 подтвержденных случаев заболевания, все – легкой формы. Основная часть заражений приходится на населенные пункты Лэцун, Бэйцзяо и Чэньцунь.

    Как отмечается в сообщении, лихорадка чикунгунья – это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Основными симптомами являются высокая температура, кожная сыпь и боли в суставах. Заболевание схоже по клинической картине с лихорадкой денге.

    В условиях жаркой и влажной погоды активность переносчиков возрастает, что увеличивает риск распространения заболеваний, передающихся через укусы насекомых, таких как денге и чикунгунья.

    Жителям рекомендуется соблюдать меры профилактики: устранять стоячую воду, регулярно очищать емкости и использовать защитные средства от укусов комаров. При появлении симптомов следует обратиться за медицинской помощью и сообщить о возможных укусах насекомых и недавних поездках.

    Ранее мы писали, что Колумбия объявила ЧС из-за вспышки желтой лихорадки.

    Теги:
    Здравоохранение Китай Заболевания Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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