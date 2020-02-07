Вскрыл себе вены из-за невыплаченной зарплаты рабочий в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре рабочий строительной фирмы вскрыл себе вены из-за невыплаченной ему заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Он вскрыл себе вены для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении труда области. - Но это гражданско-правовые отношения. Мы помогли написать этому гражданскому лицу, которое заключало договор подряда, исковое заявление, и он должен обратиться в суд».
По данным ведомства, суд должен решить, кто кому и какую сумму денег должен. Сегодня трудовая инспекция запланировала переговоры с ТОО «Олимп-ПВЛ».
«Возможно, они как-то будут решать этот вопрос, будут подсчитывать и так далее, действительно ли должны или нет, какую сумму, и тому подобное. И там уже будет ясно - может и без суда даже обойдётся», - пояснили в инспекции труда.
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