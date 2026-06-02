В СКО прошел экологический интерактив «Green City Day» в рамках программы «Таза Қазақстан»

Мероприятие было направлено на формирование экологической культуры, развитие ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение молодежи в инициативы по сохранению чистоты.

Фото: акимат СКО

«Green City Day» — это вклад молодежи в реализацию инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» и продвижение культуры бережного отношения к природе.

Фото: акимат СКО

Экологические привычки начинаются с простых действий — сортировки отходов, экономии ресурсов и ответственности за чистоту родного города. Интерактив объединил молодых людей вокруг идеи бережного отношения к природе. Участники смогли не только проверить свои знания в сфере экологии, но и на практике закрепить полезные навыки, связанные с сортировкой отходов, переработкой, экономией ресурсов и экологическим просвещением.

По словам руководителя отдела молодежной политики Центра общественного развития и информации Анастасии Волковой, подобные инициативы помогают формировать у граждан осознанное отношение к окружающей среде.

Фото: акимат СКО

— Эта инициатива направлена на формирование у наших граждан ответственности за окружающую среду и развитие экологической культуры. Наша цель — не просто проводить мероприятия, а вдохновлять людей на активное участие в сохранении природы. В рамках программы «Таза Қазақстан» особое внимание уделяется популяризации раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и экологическому просвещению населения. Поэтому на станциях мы учим правильно сортировать мусор, делимся знаниями о переработке и энергосбережении, а также вместе создаем пожелания для устойчивого развития нашего города. Для меня, как для организатора, важно, чтобы участники это поняли и начали применять в повседневной жизни. Мы верим, что именно такие инициативы, поддерживаемые государством в рамках программы «Таза Қазақстан», помогут сделать наш город и всю страну чище и экологичнее, — поделилась Анастасия Волкова.

Главная цель мероприятия — в игровой и интерактивной форме привить молодежи основные ценности бережного отношения к природе и показать важность экологических привычек в повседневной жизни. Кроме того, интерактив способствовал сплочению студенческих и молодежных коллективов, развитию командной работы, обмену идеями и формированию сообщества активных граждан.

Фото: акимат СКО

В рамках «Green City Day» участники прошли несколько тематических станций. На станции «Эко-викторина» они отвечали на вопросы, связанные с экологией, охраной природы и бережным отношением к окружающей среде. На станции «Дерево желаний планете» молодые люди писали свои экологические пожелания и идеи по сохранению природы, после чего прикрепляли их к символическому дереву.

Еще одной практической площадкой стала станция «Разделить по контейнерам». Здесь участникам показали образцы разных видов отходов — пластика, бумаги, стекла и металла. Задача заключалась в том, чтобы правильно распределить их по соответствующим контейнерам.

Организаторы отметили, что «Green City Day» — это не просто познавательное мероприятие, а возможность для каждого участника проявить личную ответственность за окружающую среду, принять участие в экологических активностях и стать частью общего движения по сохранению природы.

Мероприятие стало вкладом в реализацию программы «Таза Қазақстан» на местном уровне и еще одним шагом к формированию экологически ответственного общества.