В Швейцарии обнаружили римский мост IV века под водой

Находка стала первым материальным подтверждением существования речной переправы у античного поселения Салодурум — так в римскую эпоху назывался современный Золотурн.

Подводные исследования проводились с весны 2025 года в ходе подготовки к строительству новой железнодорожной переправы через Ааре. Водолазы, работавшие по заданию кантональной археологической службы, обнаружили несколько свай в нескольких метрах выше по течению от моста Венги. Примерно в десяти метрах от южного берега сохранился ряд свай длиной около двух метров, которые, вероятно, являлись частью опоры моста. Образцы древесины были отправлены на лабораторный анализ. Результаты датирования показали, что сваи относятся к IV веку нашей эры.

В тот период римское поселение I–III веков было преобразовано в укрепленный военный пункт — каструм.

Мост являлся частью античной дороги, соединявшей Италию через перевал Большой Сен-Бернар с Рейном. Выбор места переправы не случаен, так как именно здесь извилистая Ааре сужается в узкое русло, что делало ее идеальной точкой для переправы. Само название Салодурум восходит к кельтскому топониму, означающему «речное ущелье» или «ворота волн».

Ученые отмечают, что сохранность деревянных конструкций спустя почти 1700 лет является редкой удачей. При углублении русла в 1969 году сваи уцелели под защитой моста Венги. Строительство новой железнодорожной переправы их не затронет — деревянные конструкции останутся под водой, где лучше всего защищены от разрушения. В ходе дальнейших погружений водолазы продолжат поиск новых свай древнего моста.