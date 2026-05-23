В Швеции завершилась встреча министров иностранных дел стран НАТО

В шведском городе Хельсингборг 21–22 мая прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Это первое мероприятие такого уровня, которое Швеция принимает после своего вступления в Альянс в марте 2024 года.

Встречу возглавил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В саммите приняли участие главы внешнеполитических ведомств всех 32 стран-членов Альянса, включая государственного секретаря США Марко Рубио.

Министры сосредоточились на подготовке к полномасштабному саммиту НАТО в Анкаре, запланированному на 7–8 июля 2026 года.

Ключевыми вопросами стали увеличение расходов на оборону, выполнение обязательств, принятых на саммите в Гааге в 2025 году, переход к цели в 5% ВВП на оборону для ключевых союзников, наращивание производства вооружений и укрепление оборонно-промышленной базы Альянса.

Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы энергетической безопасности.

Ранее 22 апреля текущего года М.Рютте посетил Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.