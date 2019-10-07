«Вшивать» в спецодежду горняков и металлургов GPS-датчики предложили студенты Назарбаев Университета

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане побывали студенты Назарбаев Университета с преподавателями. Талантливых ребят, учащихся по близким к профилю «Казцинка» специальностям, компания пригласила на большую экскурсию по нескольким подразделениям. Ребята побывали на рудниках, горно-обогатительной фабрике, ГЭС и металлургическом производстве в разных городах ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на yk-news.kz.

Старт экскурсии был дан в Риддере: именно здесь у самой крупной компании региона сосредоточен полный цикл работ — от рудников и обогатительной фабрики, до, непосредственно, металлургии. Студенты посетили Долинный рудник – один из самых современных в стране. Именно здесь активно развертываются цифровые системы, чтобы производство было максимально автоматизированным, а данные о работе объекта в режиме онлайн стекались в оперативный центр. У студентов возникло немало вопросов, на которые администрация объекта дала исчерпывающие ответы.

«Здорово своими глазами увидеть, как развивается производство, как IT и большие данные проникают во все сферы промышленности, — делятся впечатлениями студенты. — Очень интересует и повседневная работа рудника, как здесь все устроено, как трудятся горняки, что им приходится делать в течение дня. Такие экскурсии дают возможность увидеть реальное производство, прикоснуться к нему».

В Усть-Каменогорске столичные студенты удивили металлургов. После экскурсии по комплексу — молодые люди посетили завод по производству драгоценных металлов и медный завод — руководители промышленных площадок дали студентам задания для решения. Причем задачи были весьма конкретные — как автоматизировать измерение температуры, кислотности, силы тока в электролизных ваннах? Как минимизировать риск столкновения персонала с карами и в общем повысить уровень безопасности? И стоит ли компании выпускать не просто катодную медь, а продукцию из этого металла?

Ребятам понадобилось всего два часа, чтобы представить проекты по решению задач. Так студенты Назарбаев университета предложили использовать новый вид анализаторов для измерения физических и химических показателей, устанавливать светозвуковые индикаторы на кары и даже внедрять GPS-чипы в спецодежду, чтобы повысить уровень безопасности персонала. Удивили и идеей делать новые продукты из меди — ведь на конечные изделия высокий спрос на мировом рынке.

«Если честно, я поражен, как за столь короткое время можно было дать столь неожиданные и интересные предложения, — подытожил встречу со студентами исполнительный директор по металлургии Турарбек Азекенов. — Уровень понимания проблематики у вас очень высокий, как и владение близкими металлургам дисциплинами. Постараемся учесть все ваши предложения в дальнейшей работе и приглашаем к нам вновь, еще глубже погрузиться в работу металлургов и помочь с решением насущных задач».