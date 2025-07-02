В Шымкенте зарегистрированы случаи конго-крымской лихорадки и бруцеллеза

При этом с начала года в городе не зафиксированы случаи чумы, холеры, бешенства и сибирской язвы. Однако риски остаются высокими из-за природных очагов в Туркестанской области и тесного контакта жителей с сельскохозяйственными животными.

В этом году в Шымкенте зарегистрированы два случая ККГЛ и семь случаев бруцеллеза.

По информации городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля, оба пациента с ККГЛ заразились после укусов клещей при уходе за скотом в Туркестанской области. Случаи бруцеллеза напрямую связаны с неблагополучной ситуацией среди сельскохозяйственных животных.

— Особую опасность представляют иксодовые клещи. Их активность начинается в марте — апреле и продолжается до осенних холодов. В жару клещи прячутся под землей, а с наступлением прохлады снова выходят на поверхность, нападая на теплокровных животных и людей, — поясняют специалисты.

С начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Шымкента обратились 530 человек, что почти в двое превышает показатель прошлого года (387 случаев).

— Все пострадавшие находились под медицинским наблюдением. Важно при укусе клеща незамедлительно обращаться за медицинской помощью, так как своевременная обработка может спасти здоровье и жизнь, — предупреждают санэпидемиологи.

Для борьбы с распространением инфекций в 11 неблагополучных населенных пунктах (Алтын-тобе, Кайнарбулак, Игилик, Сауле, Текесу, Тассай, Бадам-1, Казыгурт, Актас-1, Акжар, Айкол) весной проведен первый этап дезинсекционной обработки. Повторная обработка запланирована на август. В буферных зонах также проводятся профилактические мероприятия среди скота и в скотных помещениях силами управления сельского хозяйства и ветеринарии.

Горожанам напоминают, что своевременная уборка территории, вывоз мусора и проведение дезинсекционных мероприятий помогают снизить риск размножения клещей и других переносчиков инфекций. Владельцам личных подсобных хозяйств, не входящих в список неблагополучных населенных пунктов, рекомендуется самостоятельно организовать такие работы.

— Департамент санитарно-эпидемиологического контроля напоминает, что согласно статье 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», физические и юридические лица обязаны за свой счет регулярно проводить дезинфекцию и дезинсекцию на своих территориях, — отметили в ведомстве.

По данным департамента, с начала года в Шымкенте также зарегистрировано 1 294 случая травм от животных, что на 31 больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 263 случая).

Напомним, в Жамбылской области от укусов клещей пострадали 16 человек, в Алматы за медицинской помощью обратились 30 пациентов.