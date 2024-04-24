В Шымкенте в ходе подготовки к отопительному сезону отремонтируют 30 км теплосетей
В третьем мегаполисе страны отопительный сезон, продолжавшийся около 5,5 месяца, завершился 1 апреля. А уже сегодня руководство города и ответственные службы взялись за планирование ремонтных работ в рамках подготовки Шымкента к будущему отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.
Порядка 840 километров составляет протяженность тепловых сетей Шымкента. При этом уровень износа городских тепломагистралей уже равен 37%. Теплом и горячей водой город с населением более 1,2 млн человек обеспечивают 23 котельные и 17 насосных станций. Первые изношены в среднем на 30,5%, вторые — на 41%.
По информации пресс-службы акима Шымкента, в минувшем году, в ходе подготовки к отопительному сезону, в городе было отремонтировано 8,7 километров тепловых сетей, подготовлены котельные и насосные станции. В итоге весь отопительный сезон теплом были обеспечены 2 076 многоквартирных домов и 464 бюджетных организации.
— В текущем году по поручению акима города планируется провести текущий ремонт 30 километров теплосетей и строительные работы на четырех объектах теплоснабжения. Кроме того, запланирована модернизация отопительные котлов на двух объектах теплоснабжения, и реконструкция 7,2 километра теплосетей. Плановый ремонт и реконструкция котельных и насосных станций в весенне-летний проводится с целью снижения их изношенности, обеспечения бесперебойного теплоснабжения города и недопущения аварийных ситуаций во время отопительного сезона, — сообщили в пресс-службе акима Шымкента.