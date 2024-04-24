В Шымкенте в ходе подготовки к отопительному сезону отремонтируют 30 км теплосетей

В третьем мегаполисе страны отопительный сезон, продолжавшийся около 5,5 месяца, завершился 1 апреля. А уже сегодня руководство города и ответственные службы взялись за планирование ремонтных работ в рамках подготовки Шымкента к будущему отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

Порядка 840 километров составляет протяженность тепловых сетей Шымкента. При этом уровень износа городских тепломагистралей уже равен 37%. Теплом и горячей водой город с населением более 1,2 млн человек обеспечивают 23 котельные и 17 насосных станций. Первые изношены в среднем на 30,5%, вторые — на 41%.

По информации пресс-службы акима Шымкента, в минувшем году, в ходе подготовки к отопительному сезону, в городе было отремонтировано 8,7 километров тепловых сетей, подготовлены котельные и насосные станции. В итоге весь отопительный сезон теплом были обеспечены 2 076 многоквартирных домов и 464 бюджетных организации.