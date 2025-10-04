В Шымкенте учителям вручили заслуженные награды

В мероприятия также приняли участие ректоры высших учебных заведений, руководители организаций технического и профессионального образования, учителя-ветераны, аким Шымкента, председатель городского маслихата, акимы районов и руководители управлений.

Особое место на торжестве заняла церемония награждения, подчеркивающая государственное и общественное признание заслуг шымкентских педагогов.

Четыре учителя города были удостоены нагрудного знака «Ерен еңбегі үшін». Ряд педагогов получили нагрудные знаки «Ы. Алтынсарин» и «Білім беру ісінің құрметті қызметкері», а также благодарственные письма от акима города и председателя городского маслихата. Каждая награда стала не просто знаком отличия, а публичным признанием неоценимого вклада в развитие человеческого капитала.

Аким города Габит Сыздыкбеков в своем обращении к педагогам сделал акцент на ключевой роли учителя в жизни общества и государства.

— Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, учительская деятельность — это не просто профессия, это великая миссия. Учитель — светоч будущего нации. Учителя формируют самый главный капитал государства — человеческий. Повышение статуса учителя является одной из главных задач государства, — подчеркнул руководитель мегаполиса.

В Шымкенте ведется системная работа по улучшению социального положения и повышению квалификации более 32 тысяч городских педагогов. Получение четырьмя учителями знака «Ерен еңбегі үшін» было названо фактором, который повышает авторитет профессии и служит примером для молодых поколений.

Торжественное собрание завершилось яркой концертной программой. Душевные песни, кюи и искренние поздравления стали эмоциональным выражением народной благодарности.