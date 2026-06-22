В Шымкенте раскрыли группу мошенников — «друзей» в WhatsApp
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Шымкента пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники использовали распространенную схему обмана через мессенджер WhatsApp. Они связывались с гражданами, выдавая себя за родственников, друзей или близких знакомых, и под различными предлогами просили срочно перевести деньги. Не подозревая обмана, потерпевшие отправляли денежные средства на указанные счета.
Одним из пострадавших стал местный житель, который обратился в полицию после того, как получил сообщение якобы от своего друга с просьбой о срочной финансовой помощи. Будучи уверенным, что общается со знакомым, мужчина перевел на указанный счет 3,5 млн тенге.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили шестерых подозреваемых. В ходе обыска в арендованной квартире, где находились фигуранты, были изъяты 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, использовавшиеся при совершении преступлений.
В настоящее время установлена причастность подозреваемых к двум фактам мошенничества, совершенным в Астане и Шымкенте. Общая сумма ущерба составила 7,5 млн тенге. Полицейские проверяют их причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Полиция призывает граждан быть бдительными. При поступлении сообщений с просьбой срочно перевести деньги необходимо обязательно связаться с родственником или знакомым и убедиться, что обращение действительно исходит от него. Простая проверка информации поможет избежать крупных финансовых потерь.
Напомним, разыскиваемого за мошенничество в Instagram задержали в Турции и доставили в Алматы.