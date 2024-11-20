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    10:41, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Северо-Казахстанской области не хватает 144 врачей

    В Северо-Казахстанской области дефицит медицинских кадров. В этом году в регионе трудоустроился 131 специалист, сейчас не хватает еще 144 врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты медики врачи
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    На общественном совете СКО подняли вопрос о нехватке врачей в регионе. По словам руководителя управления здравоохранения Каныша Бижанова, сейчас в регионе 1 444 врача. Из них 52 достигли пенсионного возраста, а 141 уже пенсионеры.

    Половина из 144 недостающих врачей требуются в районные больницы.

    — В соответствии с решением областного маслихата специалистам, прибывшим в регион, будет предоставлены подъемные в размере от 1 млн до 5 млн тенге. На врача общей практики, направленного на работу в Петропавловск, предусмотрены подъемные в размере 1 млн. тенге, на профильных специалистов — 3,5 млн тенге, на врачей общей практики, направленных на работу в сельскую местность и поселки, города районного значения — 1,5 млн тенге, а также на профильных специалистов, переехавших в село — 5 млн тенге. С начала текущего года 52 врачам выплачено 181 млн тенге, — сказал Каныш Бижанов.

    В прошлом году 128 трудоустроенных врачей, получили пособия на общую сумму 335 млн тенге.

    — При наличии жилой квартиры в «Доме врача» в Петропавловске молодой специалист будет обеспечен жильем, а в районах местные исполнительные органы предоставят служебное жилье. Также предусмотрена доплата в течение 3 лет при условии, что специалист арендует квартиру. В настоящее время акимату области направлен проект по утверждению перечня наиболее дефицитных специальностей, по которому предусмотрено оказание социальной поддержки каждому прибывшему специалисту в размере 8,5 млн тенге, — сказал руководитель управления.

    По словам специалиста, в этом году за счет средств местного бюджета выделено 50 грантов на обучение в резидентуре. В настоящее время заключены договоры и обучаются 34 резидента. С начала года в область прибыли 21 врачей-резидентов.

    Добавим, свыше 700 врачей не хватает в Астане.

    Ранее среднюю зарплату казахстанских врачей озвучила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Врачи Трудоустройство
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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