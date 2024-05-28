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    18:02, 27 Май 2024 | GMT +6

    Всестороннее сближение государств ЦА обусловлено требованиями времени - Мурат Нуртлеу

    Мурат Нуртлеу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Казахстан и Туркменистан определили новые направления взаимодействия. Об этом заявил заместителем Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    -Только что состоялись переговоры с уважаемым коллегой в небольшом и расширенном составе в духе традиционной дружбы, взаимной поддержки и доверия. Мы определили новые направления нашего взаимодействия и рассмотрели фундаментальные задачи. Всестороннее сближение государств Центральной Азии обусловлено требованиями времени, - сказал Мурат Нуртлеу.

    В этой связи, как отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана, особую роль играет партнерство двух стран в рамках консультативных советов глав государств Центральной Азии.

    - Соответственно, мы обсудили вопросы подготовки к 6-му саммиту Консультативного совета в Астане в августе этого года. В частности, считаем важным подписать стратегию развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040». Кроме того, мы надеемся, что в Центральной Азии в XXI веке договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве будет подписан всеми сторонами, - заявил Мурат Нуртлеу.

    МИД РК-Туркменистан
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Было отмечено, что в целом казахско-туркменское партнерство успешно развивается в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран схожи по многим глобальным вопросам.

    - Мы с коллегой обменялись мнениями по другим региональным и международным тенденциям и договорились продолжить наш диалог. В частности, было обращено внимание на важность максимального использования потенциала Международного фонда спасения островов. В рамках своего председательства Казахстан планирует активную работу с учетом интересов всех сторон. При этом мы высоко ценим поддержку Туркменистана в развитии механизма водно-энергетического сотрудничества и готовность к взаимодействию, - добавил Мурат Нуртлеу.

     

    Теги:
    МИД РК Центральная Азия Туркменистан
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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