Всестороннее сближение государств ЦА обусловлено требованиями времени - Мурат Нуртлеу

Казахстан и Туркменистан определили новые направления взаимодействия. Об этом заявил заместителем Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

-Только что состоялись переговоры с уважаемым коллегой в небольшом и расширенном составе в духе традиционной дружбы, взаимной поддержки и доверия. Мы определили новые направления нашего взаимодействия и рассмотрели фундаментальные задачи. Всестороннее сближение государств Центральной Азии обусловлено требованиями времени, - сказал Мурат Нуртлеу.

В этой связи, как отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана, особую роль играет партнерство двух стран в рамках консультативных советов глав государств Центральной Азии.

- Соответственно, мы обсудили вопросы подготовки к 6-му саммиту Консультативного совета в Астане в августе этого года. В частности, считаем важным подписать стратегию развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040». Кроме того, мы надеемся, что в Центральной Азии в XXI веке договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве будет подписан всеми сторонами, - заявил Мурат Нуртлеу.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Было отмечено, что в целом казахско-туркменское партнерство успешно развивается в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран схожи по многим глобальным вопросам.