В «Сергек» ответили на обвинения в монополизме и связи с Кулибаевым
Ранее в telegram-каналах была опубликована информация о запуске петиции c требованием исключить монополию в проекте «Сергек», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как утверждает автор петиции, проект «Сергек» был запущен в 2017 году по инициативе экс-акима Астаны Асета Исекешева. Для реализации были выбраны три юрлица: ТОО «Коркем Телеком», ТОО «Open Technologies Group», ТОО «The One Capital».
— Примечательно, что первые две компании принадлежат одному человеку — Асету Ахметову и зарегистрированы по одному адресу. Тогда как это является нарушением законодательства РК, согласно которому одно и то же аффилированное лицо не может участвовать в конкурсе по выбору частного партнера, — говорится в тексте петиции.
На официальный запрос агентства Kazinform в компании ответили, что «Сергек» монополистом не является.
— Sergek Group не является и не может быть монополистом в сфере предоставления услуг по обеспечению дорожной безопасности. В настоящее время, насколько нам известно, в Казахстане функционирует более сорока различных аппаратно-программных комплексов (казахстанских и зарубежных), подключенных к процессинговому центру ЕРАП, — ответили в компании.
Также в петиции появилась информация о возможных собственниках компании:
— А также по инсайдерским данным сайта «Respublica.kz» за проектом «Сергек» стоит сын Тимура Кулибаева — Алтай Кулибаев, — гласит текст.
В «Сергек» ответили кто является реальными бенефициарами.
— В группу компаний Sergek Group входят различные компании, среди них «Көркем Телеком», реализующий IT-проекты в Казахстане, «Sergek Technologies», объединяющий software и hardware специалистов, «Sergek Projects», экспортирующий наши решения и другие. Основателями, владельцами и главными бенефициарами Sergek Group являются казахстанцы, братья Кайрат и Асет Ахметовы. Также ранее компания привлекла инвестиции от Тимура Турлова, что позволит в будущем войти последнему в число акционеров компании, — добавили в «Сергек».