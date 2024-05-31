В «Сергек» ответили на обвинения в монополизме и связи с Кулибаевым

Ранее в telegram-каналах была опубликована информация о запуске петиции c требованием исключить монополию в проекте «Сергек», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как утверждает автор петиции, проект «Сергек» был запущен в 2017 году по инициативе экс-акима Астаны Асета Исекешева. Для реализации были выбраны три юрлица: ТОО «Коркем Телеком», ТОО «Open Technologies Group», ТОО «The One Capital».

— Примечательно, что первые две компании принадлежат одному человеку — Асету Ахметову и зарегистрированы по одному адресу. Тогда как это является нарушением законодательства РК, согласно которому одно и то же аффилированное лицо не может участвовать в конкурсе по выбору частного партнера, — говорится в тексте петиции.

На официальный запрос агентства Kazinform в компании ответили, что «Сергек» монополистом не является.

— Sergek Group не является и не может быть монополистом в сфере предоставления услуг по обеспечению дорожной безопасности. В настоящее время, насколько нам известно, в Казахстане функционирует более сорока различных аппаратно-программных комплексов (казахстанских и зарубежных), подключенных к процессинговому центру ЕРАП, — ответили в компании.

Также в петиции появилась информация о возможных собственниках компании:

— А также по инсайдерским данным сайта «Respublica.kz» за проектом «Сергек» стоит сын Тимура Кулибаева — Алтай Кулибаев, — гласит текст.

В «Сергек» ответили кто является реальными бенефициарами.