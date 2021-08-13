Всеобуч-2021: в столице бесплатно подготовят к школе 15 тысяч учеников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовала акция «Всеобуч», в рамках которой акимат столицы оказывает помощь для подготовки к школе детей из определенных категорий. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей г.Нур-Султана.

Акция организуется третий год подряд акиматом столицы, при участии Палаты предпринимателей г. Нур-Султана.

«В этом году в рамках акции к школе планируется подготовить 15 тысяч учеников на общую сумму 600 млн. тенге. Свое желание принять участие во «Всеобуче» выразили 18 отечественных товаропроизводителей школьной формы, детской одежды и обуви. Всего по городу будет 30 точек продаж, где родители смогут приобрести школьную форму и детскую одежду с обувью для мальчиков и девочек, включая сорочки, блузки, сарафаны, костюмы тройки (пиджак, жилетка, брюки или юбка), рубашки, безрукавки, джемпера», – сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей г.Нур-Султан Бейсен Жолболдиев.

Он отметил, что в этом году на каждого ученика будет выделено по 40 тысяч тенге. Продажа и взаиморасчеты будут вестись в цифровом формате, через специальное приложение BMC Vseobuch – сервис автоматизации проекта «Всеобуч» на базе платформы BMC Sales.

Новшество программы в том, что сервис «BMC Vseobuch» дает возможность покупателю просмотреть товары и торговые точки поставщиков, историю покупок и платежей, а также проверить остаток баланса на социальной карточке.

«Перечисленные государством деньги невозможно будет потратить на другие цели. Социальную карточку нельзя ни пополнить, ни обналичить», – подчеркнул Бейсен Жолболдиев.

Программа стартовала 11 августа и предварительно завершится 31 октября.

Для того, чтобы принять участие в акции, родителям необходимо обратиться в школу, где учатся их дети и подтвердить свой статус, после чего данные ребенка будут приняты в работу.

«Наша компания DANMARD участвует в программе Всеобуч с её запуска. Благодаря Всеобучу решаются многие социальные задачи: дети одеты и обуты к школе, отечественные производители реализуют свою продукцию. Таким образом денежные средства остаются в Казахстане и идут на развитие нашей экономики, а не соседних государств, как было раньше. Поэтому мы благодарим акимат столицы, Палату Предпринимателей города Нур-Султан за поддержку местного бизнеса и продвижения отечественных товаров. Так как сильное государство строится на сильной экономике и производствах», – сказала заместитель директора ТОО «DANMARD» Дилара Сандыбаева.

По словам директора Палаты предпринимателей г.Нур-Султана Алмата Джунусова, ежегодно число отечественных товаропроизводителей, участвующих в акции, увеличивается, и это большая поддержка со стороны государства. К примеру, если в 2019 году их было 9, в 2020-м – 16, а в 2021 уже 18 ОТП со всего Казахстана. В 2019 году было выделено по 30 тысяч тенге на 12 690 учеников. В 2020 году сумма была увеличена до 40 тысяч тенге с охватом 13 245 школьников, в 2021 г. планируется охватить 15 000 школьников с суммой 40 000 тенге на каждого ученика.



Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.



Участники 2021г. программы «Всеобуч»:

1.ТОО «Обувная фабрика SAMHAT»

2. Торговая компания ТОО «Партнерская сеть продаж BMC Sales» (Швейная фабрика школьной и детской одежды)

3. ИП «Байбосынова»

4.ТОО «DANMARD»

5.ТОО Швейный салон «Веста»

6.ТОО «Angelcher»

7.ТОО «GLASMAN»

8.ТОО «ALTEX»

9.ТОО «Гаухар» с брэндом «Bellasco»

10.ТОО «Style-Z»

11.ИП Сокирко С.Н. (Sens Fashion)

12. ИП «CHEMPION»

13.ТОО «Alem Distribution»

14.ИП «Сара»

15.ТОО «Bizdin Forma»

16.ТОО «Mimioriki»

17.ТОО «Ателье Омаровых»

18. Производственный кооператив «Большевичка».