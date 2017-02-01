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Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году

27 Июля 2018 02:54 176
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Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы находимся в демократической системе, и выборы будут (проведены) в свое время и должным образом, иными словами, в 2020 году», - отметил премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он уточнил, что таково «стремление, которое есть у правительства». «Но до этого мы хотим сплотить страну», - добавил премьер.



Фото: zvez-dec.ru

 

 

 

 

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Ключевые слова: Испания,
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