Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году
МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году
МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании рассчитывает провести новые всеобщие выборы в 2020 году и не планирует внеочередного волеизъявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Мы находимся в демократической системе, и выборы будут (проведены) в свое время и должным образом, иными словами, в 2020 году», - отметил премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Он уточнил, что таково «стремление, которое есть у правительства». «Но до этого мы хотим сплотить страну», - добавил премьер.
Фото: zvez-dec.ru
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