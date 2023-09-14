Всеобщее возмущение вызвало назначение сына и племянника Президента Зимбабве замминистрами

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва столкнулся с возмущением после назначения своего сына заместителем министра финансов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

34-летний сын Мнангагвы, Дэвид, был среди 26 чиновников, приведенных к присяге в качестве новых членов кабинета министров во вторник, несмотря на всеобщее возмущение. Список кандидатов был обнародован в понедельник.

Сын Мнангагвы назначен на должность заместителя министра финансов, а его племянник Тонгай будет занимать пост заместителя министра туризма страны.

Некоторые граждане обвинили Мнангагву в том, что он управляет страной как «семейным бизнесом».

«Постепенно Зимбабве становится семейным бизнесом. Mnangagwa Pvt (Ltd)», - написал один из возмущенных жителей страны в социальной сети X.

«Создание династии — это то, что происходит прямо сейчас», - прокомментировал другой.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в августе этого года, которые, по мнению международных наблюдателей, не соответствовали демократическим стандартам.

В Зимбабве существует множество экономических проблем, включая высокую инфляцию и растущий кризис стоимости жизни. В июне местная валюта потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару США, а задолженность страны составляет миллиарды долларов.

Профессор экономики Гифт Мугано заявил CNN, что назначение президента сына замминистром вряд ли поможет решить экономические проблемы страны.

Он добавил, что это явно кумовство. Это вообще не имеет никакого смысла. Экономика Зимбабве находится в упадке последние 25 лет, и нам нужны те, кто имеет критический ум, чтобы управлять экономикой.

Дэвид Мнангагва, получивший в этом месяце диплом юриста Университета Зимбабве, также стал членом парламента после того, как был избран правящей партией Зану-ПФ (Zanu - PF Party) посредством квоты для молодежи.

В 2011 году он получил степень бакалавра в области делового администрирования и актуарной науки в Университете Дрейка в США, ранее работал младшим актуарием в США, согласно его профилю в LinkedIn.

Сын президента заявил журналистам после принятия присяги во вторник, что он «в восторге», но также «удивлен» своим назначением.

Оппозиционная партия Зимбабве «Гражданская коалиция за перемены» (CCC), занявшая второе место в выборах в прошлом месяце, также раскритиковала список кабинета, в который в качестве министров вошли супружеская пара, Кристофер и Моника Мутсвангва, оба соратники президента Мнангагвы.

«Новый кабинета министров, состоящий из его друзей, семьи, сторонников и наименее квалифицированных специалистов, является худшим составом с момента обретения Зимбабве независимости в 1980 году… Это еще одна упущенная возможность проявить качества руководителя для Мнангагвы», - говорится в заявлении партии.