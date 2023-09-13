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    14:42, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Всеобщее декларирование доходов: будут ли чиновники публично отчитываться перед населением

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется ли введение публичных отчетов со стороны чиновников в рамках всеобщего декларирования доходов – такой вопрос журналисты задали вице-министру национальной экономики РК Азамату Амрину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Всеобщее декларирование уже внедряется поэтапно. Государственные служащие начали отчитываться первыми в 2020 году, это был первый этап», - напомнил Азамат Амрин на брифинге в Правительстве.

    По его словам, касательно публичных отчетов изменений пока не запланировано.

    «Мы ежегодно сдаем декларации, следующий год у нас декларацию будут сдавать предприниматели, в 2025 – все остальное население. Про публичность, такого в законодательстве нет, законодательно это не закреплено, поэтому не предполагается», - ответил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что декларирование личных доходов чиновников в стране приостановлено до 2025 года.

    «Сейчас за прошлогодний доход отчитываются все государственные служащие, а также приравнены к ним и их супруги. Среди них были политические работники, сотрудники корпуса А, депутаты и другие. Однако действие указанной нормы приостановлено до января 2025 года и вопрос пока не рассматривается», - сказал председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов в ходе брифинга в СЦК.

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