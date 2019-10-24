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Всеобщая экскурсия проходит в Нур-Султане

24 Октября 2019 14:59
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Всеобщая экскурсия проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит всеобщая экскурсия, которая с сентября собрала 250 участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сакральные земли Казахстана - это один из проектов программы «Рухани жаңғыру» Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. В нашей столице есть разные земли, вошедшие в проект «Сакральная география». Это мероприятие проводится с целью пропаганды и развития внутреннего туризма среди жителей и гостей города», - сказала руководитель Центра «Рухани жаңғыру» Айзат Жуасбаева.

Глава Центра отметила, что до настоящего времени экскурсию посетили 200-250 человек.

«Проект, начатый в сентябре, будет завершен в середине декабря. Любой желающий может принять участие в экскурсиях. Гости смогут осмотреть древние здания. Экскурсию проводят каждую среду», - добавила она.

Организаторами мероприятия выступили управление общественного развития города Нур-Султана и проектный офис «Рухани жаңғыру».

«Сегодня я еще раз убедился в том, каким был великим человеком наш поэт Сакен Сейфуллин. Он был неравнодушен к своему народу и хотел видеть больше людей в качестве интеллигенции. Чтобы углубиться в историю, надо его прочувствовать. В этом музее я многое узнал, благодаря материалам из истории жизни нашего поэта. Я думаю, что нам всегда нужно изучать свою историю, и понять ее ценность», - поделился ученик школы- лицея № 56 Темирлан Нурсултанов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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