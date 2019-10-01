Всемирный саммит лидеров в онкологии пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15-17 октября 2019 года в городе Нур-Султане состоится Всемирный саммит лидеров в онкологии (World Cancer Leaders' Summit 2019). Место проведения: Hilton Expo Hotel и Конгресс-центр «Expo Астана».

Организаторами саммита являются Международный союз по контролю над раком (UICC), в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международным агентством по исследованию рака (МАИР). Принимающей стороной саммита выступает Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Всемирный саммит лидеров в онкологии является наиболее важным ежегодным политическим совещанием высокого уровня, посвященным исключительно выработке решений по совершенствованию глобального контроля за онкологическими заболеваниями.

Тема саммита «Рак и всеобщий охват услугами здравоохранения» будет сосредоточена на различных способах, с помощью которых выявление рака, лечение и уход должны рассматриваться как часть глобальной амбиции по внедрению Всеобщего охвата услугами здравоохранения (UHC).

В работе саммита примут участие более 350 ключевых лидеров борьбы против рака. Это высокопоставленные мировые лидеры, главы государств, министры здравоохранения, первые леди и члены королевских семей, руководители всемирных организаций общественного здравоохранения и представители мировых СМИ.

В саммите примут участие: президент UICC, Принцесса Иордании Дина Майред; генеральный директор Международного агентства по исследованию рака (МАИР), доктор Элизабет Вайдерпасс (Elisabete Weiderpass); Президент Уругвая, Табаре Васкес (Mr Tabaré Vázquez). Первая леди Турции – Эмине Эрдоган; Первая леди Белиз - Ким Симплис Барроу (Kim Simplis Barrow).

Первая леди Буркина-Фасо - Аджови Сика Каборе (Sika Bella Kaboré); Первая леди Нигерии – Аиша Бухари (Aisha Buhari); Первая леди Армении (супруга премьер-министра) - Анна Акопян.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) – Лейла Алиева; руководитель отдела здравоохранения в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Франческа Коломбо и другие.

Кроме того, в саммите примут участие министры здравоохранения Венгрии, России, Ирака, Руанды, Шри-Ланки, Таджикистана, Замбии и других стран мира.