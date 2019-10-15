Всемирный саммит лидеров в онкологии начал свою работу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS) стартовал в Нур-Султане. В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее мероприятия является важным историческим событием в системе здравоохранения Казахстана, так как это первое мероприятие высокого уровня в онкологии, которое проводится в Казахстане, более того, в регионе Центральной Азии и среди стран СНГ. На протяжении последних 10 лет Казахстан является членом Международного Союза по Контролю над раком (UICC), и вопрос борьбы с онкологическими заболеваниями всегда был приоритетным направлением социальной политики Казахстана», - сказал в своем приветственном слове министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, открывая работу саммита в Нур-Султане.

Он также напомнил, что в 2018 году Казахстан разработал Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 4 года. Для реализации плана выделено 35 млрд тенге.

«В 2018 году мы ввели в Казахстане скрининговые программы онкологических заболеваний, в 2016 году данные скрининговые программы были изучены и обновлены Миссией Влияния Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время мы проводим на бесплатной основе скрининги раннего выявления рака молочной железы, рака шейки матки, рака пищевода и желудка, рака печени, колоректального рака и рака предстательной железы. В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями мы организовали смотровые кабинеты для мужчин и женщин, и их количество увеличилось с 539 до 1284», - отметил Елжан Биртанов.

Министр также рассказал о строительстве Национального исследовательского онкологического центра в Нур-Султане, целью которого является обеспечение качественными медицинскими услугами пациентов с онкологическими заболеваниями.

Всемирный саммит лидеров в онкологии в Нур-Султане собрал министров здравоохранения, первых леди, лидеров городов и промышленности, старших руководителей и других влиятельных участников сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при включении рака в свои планы UHC (United Health Сare – всеобщий охват здравоохранением).