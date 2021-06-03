Всемирный день велосипеда: Посольство Туркменистана устроило велопробег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Туркменистана в РК организовало велопробег, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда, передает МИА «Казинформ».

В столице Республики Казахстан прошел ставший уже традиционным массовый велопробег с участием сотрудников Посольства Туркменистана и туркменских студентов, учащихся в вузах Нур-Султана.

Велопробег был приурочен к 3 июня - Всемирному дню велосипеда, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Акция прошла в одном из самых живописных уголков казахстанской столицы – в триатлон-парке «Астана».

В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Б. Реджепов рассказал о достижениях Туркменистана в области физической культуры и спорта, о государственной политике, направленной на популяризацию в стране здорового образа жизни.

Подобные массовые велопробеги провели туркменские студенты, учащиеся в вузах Шымкента и Туркестана.