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    10:22, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Всемирный день велосипеда: Посольство Туркменистана устроило велопробег в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Туркменистана в РК организовало велопробег, приуроченный ко Всемирному дню велосипеда, передает МИА «Казинформ».

    В столице Республики Казахстан прошел ставший уже традиционным массовый велопробег с участием сотрудников Посольства Туркменистана и туркменских студентов, учащихся в вузах Нур-Султана.

    Велопробег был приурочен к 3 июня - Всемирному дню велосипеда, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

    Акция прошла в одном из самых живописных уголков казахстанской столицы – в триатлон-парке «Астана».

    В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Б. Реджепов рассказал о достижениях Туркменистана в области физической культуры и спорта, о государственной политике, направленной на популяризацию в стране здорового образа жизни.

    Подобные массовые велопробеги провели туркменские студенты, учащиеся в вузах Шымкента и Туркестана.


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