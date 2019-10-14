Всемирный день стандартов отпраздновали в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный орган по стандартизации провел форум, посвященный Всемирному дню стандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках развития Национальной экспортной стратегии доля несырьевого экспорта должна вырасти в 1,5 раза к 2022 году. Нами проводится большая работа в целях продвижения несырьевого экспорта товаров и услуг, предпринимаются меры направленные на увеличение конкурентоспособности товаров и стандартизация играет важную роль в данном процессе. Большое внимание уделяется эффективному использованию инструментов стандартизации в укреплении торгового потенциала и продвижения экспорта. В этом году наш институт провел большую работу в части изучения технического регулирования в пяти приоритетных странах - это Китай, Турция, Арабские Эмираты, Иран и Германия в части органической продукции»,- сообщила заместитель генерального директора «Казахстанский Институт стандартизации и сертификации» Еркежан Амирханова.
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