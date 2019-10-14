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Всемирный день стандартов отпраздновали в столице

14 Октября 2019 16:51
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Всемирный день стандартов отпраздновали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный орган по стандартизации провел форум, посвященный Всемирному дню стандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития Национальной экспортной стратегии доля несырьевого экспорта должна вырасти в 1,5 раза к 2022 году. Нами проводится большая работа в целях продвижения несырьевого экспорта товаров и услуг, предпринимаются меры направленные на увеличение конкурентоспособности товаров и стандартизация играет важную роль в данном процессе. Большое внимание уделяется эффективному использованию инструментов стандартизации в укреплении торгового потенциала и продвижения экспорта. В этом году наш институт провел большую работу в части изучения технического регулирования в пяти приоритетных странах - это Китай, Турция, Арабские Эмираты, Иран и Германия в части органической продукции»,- сообщила заместитель генерального директора «Казахстанский Институт стандартизации и сертификации» Еркежан Амирханова.

Национальный орган по стандартизации изучает особенности технического регулирования и условия доступа на рынок приоритетных стран экспорта. Пятерку наиболее интересных стран для экспорта возглавил Китай, так как Китай является страной приоритетного экспортного интереса. На его долю приходится более 20% казахстанского экспорта.
«По Китаю у нас вышло 48 видов продукции пищевой, и до 25 промышленной группы. В Китае нет технических регламентов. У них все проходит через стандарты. И прежде чем экспортировать продукцию, нужно четко знать стандарты работы, действующие в Китае. Мы совместно с Национальной палатой, с внешнеторговой палатой и другими органами опросили предприятия Казахстана о продукциях, которые бы они хотели бы экспортировать в Китай. Соответственно, мы посчитали важным сделать под каждый вид выдвигаемой продукции выработать конкретный алгоритм»,- добавила Е. Амирханова.
Участники форума проявили большой интерес к представленным данным, и отметили важность выработанных механизмов экспорта в ходе панельных дискуссий по определенным темам.
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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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