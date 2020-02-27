Всемирный день неправительственных организаций отмечается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день неправительственных организаций. В столице в Республиканском фронт-офисе волонтеров «Біргеміз» прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2014 года отмечается Всемирный день неправительственных организаций. На сегодня у нас в стране зарегистрировано около 29 тыс. таких организаций. Однако, к сожалению, часть из них действует неактивно. Более 20 млрд тенге выделяется НПО для достижения их целей и проведения различных мероприятий. Каждый участник сегодня подготовил концепцию развития гражданского общества, что является одной из задач сегодняшней встречи. От лица министра информации и общественного развития Даурена Абаева поздравляю вас с этим праздником и желаю успехов в вашей дальнейшей работе», - сказал в приветственной речи вице-министр информации и общественного развития Габидулла Оспанкулов.

В рамках празднования Дня НПО проводились мастер-классы, выставки социальных проектов. В мероприятии приняли участие руководители и эксперты республиканских неправительственных организаций, а также представители государственных органов и международных организаций.

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе с коллегами отпраздновать наш профессиональный праздник - Всемирный день неправительственных организаций, который был объявлен в Хельсинки на одном из заседаний ООН. Прежде всего, мы хотим отдать должное нашим некоммерческим организациям, которые работают по всему Казахстану, решают социальные проблемы, тем самым снижая социальную напряженность. Они работают с детьми с особыми потребностями, решают вопросы ВИЧ и туберкулеза, а также прав человека и прозрачности гражданских бюджетов», - отметила директор общественного фонда «КАМЕДА», руководитель Центра гражданских инициатив города Нур-Султан Махаббат Еспенова.

Как она подчеркнула, в целом государственная политика дает огромную поддержку некоммерческим организациям. Проводится колоссальная работа, выделяются государственные гранты, заказы, премии для неправительственных организаций.

«На протяжении нескольких лет регулярно меняется законодательство, касающееся НПО. Совместно с Министерством информации и общественного развития мы вводим верификацию, то есть это тест на проверку профессиональности НПО, чтобы они оказывали различные услуги. Сейчас ведется работа над методикой расчетов вклада в экономическое развитие страны. Это тоже хороший показатель», - добавила руководитель Махаббат Еспенова.

Основная цель мероприятия - повышение потенциала неправительственных организаций, их вовлечение в решение социально значимых проблем, расширение сотрудничества НПО, государственных органов и международных организаций для развития гражданского общества.