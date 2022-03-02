Всемирный день гражданской обороны отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В торжественную дату в Кокшетау за весомый вклад в развитие и укрепление государственной системы гражданской защиты были награждены ветераны гражданской защиты, сотрудники государственных органов и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 1 марта - «Всемирный день гражданской обороны». В этом году он проходит под девизом «Гражданская оборона и управление перемещенными лицами в случае бедствий и кризисов, включая роль волонтеров и борьбу с пандемиями».

«Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Гражданская оборона играет важную роль в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф. Оперативность, организованность и согласованность действий – основные составляющие службы. Сотрудники ГО всегда первыми приходят на помощь тем, кому трудно, кто попал в беду. Не зря говорят, спасатель – это не просто профессия, а особое призвание. Только мужественные и сильные духом люди выбирают этот нелёгкий путь», - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

По словам спасателя, за минувшие годы гражданская оборона прошла большой путь становления и развития, превратилась в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий.

Акмолинские спасатели выразил благодарность ветеранам органов гражданской защиты - Вадиму Пранге, Айбату Шаханову, Людмиле Бутовой, Татьяне Канишевской, Светлане Багинской за неоценимый вклад в развитие государственной системы гражданской защиты области, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В ходе торжественного мероприятия за весомый вклад в развитие и укрепление государственной системы гражданской защиты были награждены ветераны гражданской защиты, сотрудники государственных органов и волонтеры.