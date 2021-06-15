Всемирный день донора отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау в акмолинском областном центре крови во Всемирный день донора прошло чествование почетных доноров региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодарственные письма, памятные подарки и денежные поощрения получили пять почетных доноров областного центра, совершивших более 100 донаций крови, а также 18 доноров, у которых на счету около 40 донаций.

Ряд организаций были отмечены за содействие в безвозмездном донорстве и агитации. Это зерендинская районная больница, ДЧС Акмолинской области, многопрофильная областная больница.

По словам главного врача областного центра крови Ермека Мухамедиева, цель праздника - привлечь внимание к донорству, отметить доноров, донести до людей необходимость донорства и побудить к кроводаче.

«В акмолинском областном центре крови для постоянного пополнения требуется 25-30 доноров ежедневно. Крови у нас достаточно, но наша задача – восполнять запасы, работать на опережение. В этот день я хочу поблагодарить всех постоянных доноров. Хочу выразить также огромную благодарность акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву и депутатам областного маслихата. В прошлом году у нас было выделено более семи млн тенге для мотивации доноров на безвозмездной основе», - отметил Е. Мухамедиев.

К словам поздравления присоединился и руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, который отметил, что доноры – это те герои, благодаря которым продлевается жизнь людей.

«ДТП, ожоговые болезни и ряд других заболеваний - когда только компонентами крови можно вывести пациента из экстренного состояния. Зачастую именно донорская кровь - единственное, что может спасти пациента в таких случаях», - отметил он.

Поздравить почетных доноров пришли и представители Ассоциации деловых женщин Акмолинской области, Сбербанка, Общества красного полумесяца.

Вот лишь несколько фамилий, за которыми стоит более 100 донаций! Юрий Кардаков совершил более 160 донаций крови, Владимир Пруд - 125,Татьяна Шикун - 100 донаций, Бауржан Ибраев – более 90. Последний является донором крови уже более 13 лет.

«Я считаю, что сегодня донорское движение – это самое гуманное движение, которое существует на земле. Каждый донор спасает своей кровью четырех человек. В наших силах помочь друг другу. Если у вас нет медотводов и противопоказаний, прошу вас вливайтесь в ряды доноров, спасайте чью-то жизнь и здоровье, потому что в этом мире все взаимосвязано, ваше добро обязательно вам вернется», - поделился Б. Ибраев.