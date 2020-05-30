Новости
Всемирный чемпионат по бадминтону перенесли на январь 2021 года
30 Мая 2020 15:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация бадминтона (BWF) перенесла чемпионат мира среди юниоров 2020 года на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Чемпионат, который пройдет в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, теперь запланирован на январь 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новые сроки проведения смешанного командного чемпионата мира среди юниоров - с 11 по 16 января, а чемпионат мира среди юниоров - с 18 по 24 января.
Несмотря на то, что Новая Зеландия получила высокую оценку за свою реакцию на пандемию коронавируса, в которой в течение недели не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, BWF заявила, что это решение дало организаторам больше шансов на успешное проведение соревнований. Оно также позволяет снять ограничения на поездки, так как любой человек, въезжающий в Новую Зеландию сейчас, должен находиться в карантине в течение 14 дней по прибытии, и только жителям и гражданам страны, скорее всего, будет разрешен въезд в страну.
«Учитывая все обстоятельства, мы считаем, что это наилучший вариант, чтобы избежать любых возможных сложностей, связанных с поездками и другими продолжительными последствиями, связанными с COVID-19, - сказал генеральный секретарь BWF Томас Лунд. - Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Бадминтоном в Новой Зеландии, чтобы устроить грандиозное шоу в Окленде».
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Первым мировым турниром по тяжелой атлетике после паузы станет ЧМ среди студентов
- «Барыс» подписал финского голкипера
- Главный тренер казахстанского клуба покинул свой пост
- Бостонский марафон-2020 отменен
- The Ring отдал Головкину первое место в рейтинге лучших средневесов мира
- Казахстанская федерация триатлона запустила проект TEMIRADAM Training
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047