Всемирный чемпионат по бадминтону перенесли на январь 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация бадминтона (BWF) перенесла чемпионат мира среди юниоров 2020 года на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Чемпионат, который пройдет в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, теперь запланирован на январь 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новые сроки проведения смешанного командного чемпионата мира среди юниоров - с 11 по 16 января, а чемпионат мира среди юниоров - с 18 по 24 января.





Несмотря на то, что Новая Зеландия получила высокую оценку за свою реакцию на пандемию коронавируса, в которой в течение недели не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, BWF заявила, что это решение дало организаторам больше шансов на успешное проведение соревнований. Оно также позволяет снять ограничения на поездки, так как любой человек, въезжающий в Новую Зеландию сейчас, должен находиться в карантине в течение 14 дней по прибытии, и только жителям и гражданам страны, скорее всего, будет разрешен въезд в страну.





«Учитывая все обстоятельства, мы считаем, что это наилучший вариант, чтобы избежать любых возможных сложностей, связанных с поездками и другими продолжительными последствиями, связанными с COVID-19, - сказал генеральный секретарь BWF Томас Лунд. - Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Бадминтоном в Новой Зеландии, чтобы устроить грандиозное шоу в Окленде».



