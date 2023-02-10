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Всемирный банк выделит Турции $1,78 миллиарда

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 14:52
Всемирный банк выделит Турции $1,78 миллиарда

АНКАРА. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Всемирный банк объявил, что предоставит Турции 1 миллиард 780 миллионов долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

«Начата быстрая оценка ущерба для оценки масштабов стихийного бедствия и определения приоритетных областей для восстановления и реконструкции», - говорится в заявлении банка.

В заявлении отмечается, что 1 миллиард 780 миллионов долларов будет выделено на помощь в проведении спасательных и восстановительных работ после разрушительных землетрясений и афтершоков, которые привели к большим человеческим жертвам, травмам и весьма значительному ущербу на юго-востоке Турции.

Глава Всемирного Банка Дэвид Малпасс сообщил, что «Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее».

Он добавил, что «Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий».

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: Banco Mundial
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