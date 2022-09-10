Всемирный банк учредил новый фонд для борьбы с пандемией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирным банком при техническом руководстве со стороны Всемирной организации здравоохранения учрежден новый финансовый посреднический фонд для предотвращения пандемии, обеспечения готовности и реагирования на нее, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новый финансовый посреднический фонд (FIF) Всемирного банка для предотвращения пандемии, обеспечения готовности к ней и реагирования на нее был официально учрежден Управляющим советом фонда на его первом заседании 8-9 сентября 2022 года.

Как уточнили во Всемирном банке, Фонд предоставит целевой поток дополнительного долгосрочного финансирования для укрепления потенциала борьбы с пандемией в странах с низким и средним уровнем дохода.

Наряду с этим, финансовый фонд призван устранить критические пробелы посредством инвестиций и технической поддержки на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Фонд Всемирного банка будет использовать сильные стороны и сравнительные преимущества ключевых учреждений, занимающихся борьбой с пандемией, оказывать дополнительную поддержку, улучшать координацию между партнерами, стимулировать увеличение инвестиций в страны, служить платформой для информационно-пропагандистской деятельности и помогать сосредотачивать и поддерживать необходимое внимание на высоком уровне систем здравоохранения.

Первые конкурсы по предложениям в рамках финансирования Всемирного банка откроются в ноябре 2022 года.

«COVID-19 обозначил настоятельную необходимость действий по созданию более сильных систем здравоохранения», - считает президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

- Инвестирование сейчас спасет жизни и ресурсы на долгие годы. Мы приветствуем широкую поддержку со стороны международного сообщества этого нового многостороннего финансового посреднического фонда Всемирного банка, призванного помочь странам и регионам с низким и средним уровнем дохода лучше подготовиться к глобальным кризисам в области здравоохранения, и рады, что смогли быстро приступить к созданию фонда, отметил Д.Малпасс.

Учреждение фонда было одобрено Советом директоров Всемирного банка 30 июня 2022 года.

Всемирный банк будет выступать в качестве доверенного лица нового Фонда и разместит Секретариат структуры, в состав которого войдет технический персонал, прикомандированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Совет управляющих назначит Техническую консультативную группу под председательством ВОЗ, в состав которой войдут ведущие эксперты, для оценки предложений о финансировании и вынесения рекомендаций Совету управляющих.

«Пандемия COVID-19 стала сейсмическим потрясением для мира, но мы также знаем, что следующая пандемия - это вопрос времени, а не «если», - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Страдания и потери, которые мы все пережили, будут напрасными, если мы не извлечем уроков из COVID-19 и не примем меры для заполнения критических пробелов в защите мира от эпидемий и пандемий. Фонд Всемирного банка является одной из таких ключевых мер, и ВОЗ надеется на выполнение своей технической руководящей роли в консультировании правления Фонда по вопросам наиболее эффективных инвестиций в охрану здоровья, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода», считает глава ВОЗ.

Финансовый посреднический фонд Всемирного банка был разработан при широкой поддержке членов «Большой двадцатки» и за ее пределами. Уже объявлено о финансовых обязательствах на сумму более 1,4 млрд долларов США, и в ближайшие месяцы ожидается еще больше поступлений.

На данный момент финансовые обязательства были взяты Австралией, Канадой, Китаем, Европейской комиссией, Францией, Германией, Индией, Индонезией, Италией, Японией, Республикой Корея, Новой Зеландией, Норвегией, Сингапуром, ЮАР, Испанией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Великобританией, США, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фондом Рокфеллера и Wellcome Trust.