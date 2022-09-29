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    23:22, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,8% в 2022 году. Об этом отмечается в опубликованном докладе ВБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам ВБ, рост валового внутреннего продукта второй по величине экономики мира составит 2,8% в 2022 году в сравнении с 8,1% в 2021 году. В остальной части Восточно-Азиатского и Тихоокеанского регионов ожидается рост в среднем на 5,3%.

    Высокие темпы роста ВВП в 2022 году могут продемонстрировать такие страны АСЕАН, как Вьетнам (+7,2%), Филиппины (+6,5%), Малайзия (+6,4%) и Индонезия (+5,1%).

    По словам вице-министра коммерции КНР Ван Шоувэня, замедление зарубежного спроса является самой большой неопределенностью, с которой сейчас сталкивается внешняя торговля Китая.

    По итогам первых восьми месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Китая составил 27,3 трлн юаней (около $3,78 трлн).

    Теги:
    Экономика Китай Мировые новости Всемирный банк для mail.ru
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