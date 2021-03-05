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Всемирный банк разработает проект по борьбе с COVID-19 в Азербайджане

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
5 Марта 2021, 22:30
Всемирный банк разработает проект по борьбе с COVID-19 в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк (ВБ) заявил о разработке проекта «Azerbaijan COVID-19 Emergency Response Project», нацеленного на пресечение угроз, созданных пандемией в Азербайджане, и принятие ответных мер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что на реализацию этого проекта со стороны ВБ предусмотрено финансирование размером в 95 млн долларов США. Проект не является инвестиционным и направлен на оказание аналитической помощи. В настоящее время на стадии разработки также находятся еще три неутвержденных проекта банка в Азербайджане.

Как известно, Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день ВБ выделил Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 млрд долларов для реализации более 50 проектов, в результате чего в 2019 году Азербайджан вошел в список 20 наиболее реформаторских стран по версии ВБ.

Следует отметить, что на фоне наблюдающегося в последние дни увеличения количества инфицированных коронавирусом в Азербайджане медики бьют тревогу, предупреждая, что страна может вернуться к строгим ограничениям.

Так, по словам доктора философии по медицине, инфекциониста Вугара Джавадзаде, если люди забудут о наличии вируса, будет много передвижений, после праздников с большой долей вероятности число заражений вырастет. Данное обстоятельство опять приведет к жесткому локдауну, возобновлению системы «СМС-разрешений».

«Эти локдауны снова будут действовать на психологию людей. По этой причине граждане должны предвидеть происходящее и не забывать, что опасность у порога. Если они не хотят после праздника пережить период жесткого карантина, в дни праздника должны следовать антиэпидемическим требованиям», - поделился врач.

Наряду с этим, по словам заведующего отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Азербайджана Набиля Сеидова, в стране вновь могут быть применены ограничения, если наблюдающееся в последние дни в Азербайджане увеличение количества инфицированных COVID-19 продолжится.

«В настоящее время основным способом предотвращения роста числа заражений является расширение масштабов вакцинации. Сейчас вакцинацию проходят люди старше 50 лет. Так как люди этого возраста входят в основную группу риска, крайне важно их активное участие в процессе. В целом система здравоохранения может в течение некоторого времени удовлетворять потребности в лечении от 300 до 400 заболевших лиц в день. Однако если это число увеличится, может возникнуть ситуация, которая наблюдалась в ноябре - декабре 2020 года, и фонд больничных коек может закончиться», - предупредил Н. Сеидов.

Отметим, за минувшие сутки в Азербайджане зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 3 инфицированных пациента. По данным Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, за вчерашний день вакциной от коронавируса COVID-19 был привит 26 601 гражданин. В целом по стране с 18 января этого года вакцинировано 363 183 человека.


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