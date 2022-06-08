8 Июня 2022 11:17

Всемирный банк предупредил о риске стагфляции по всему миру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно отчету Всемирного банка о глобальных экономических перспективах за июнь, отмечено, что замедление мировой экономики и рост инфляции повышает риск стагфляции с последствиями как для стран со средним, так и низким уровнем дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на World Bank.

Ожидается, что глобальный экономический рост снизится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что значительно ниже, чем 4,1%, который ожидался в январе. Негативная тенденция сохранится в течение 2023-2024 годов.

По прогнозам, в странах с развитой экономикой рост экономических показателей резко замедлится - с 5,1% в 2021 году до 2,6% в 2022 году, что на 1,2% ниже январских прогнозов. В 2023 году данный показатель снизится до 2,2%, что в значительной степени отражает ослабление поддержки бюджетной и денежно-кредитной политики.

По тем же оценкам, в развивающихся странах рост также снизится - с 6,6% в 2021 году до 3,4% в 2022 году, что значительно ниже среднегодового показателя в 4,8% за 2011-2019 годы.

В докладе подчеркивается необходимость решительных действий в глобальной и национальной политике, чтобы предотвратить наихудшие последствия для мировой экономики. Потребуются глобальные усилия по смягчению удара от резкого роста цен на нефть и продовольствие, по ускорению списания задолженности и вакцинации в странах с низким уровнем дохода.

Кроме того, директивным органам следует воздерживаться от искажений политики, касающихся контроля цен, субсидий и запретов на экспорт, которые могут усилить рост цен на сырьевые товары.

Ранее МИА «Казинформ» сообщало о прогнозах Всемирного банка, в частности, что страны с развивающейся экономикой в Европе и Центральной Азии сильно пострадают.