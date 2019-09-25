Всемирный банк предлагает приоритеты по улучшению системы госзакупок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк совместно с Министерством финансов Республики Казахстан представил вниманию представителей государственных органов, частного сектора и гражданского общества результаты оценки казахстанской системы государственных закупок, передает МИА «Казинформ».

Правительство Казахстана постоянно расширяет возможности для эффективного внедрения государственных закупок в систему государственного управления и финансов. В целях расширения участия общественности в принятии решений и контроля за реализацией государственного бюджета Республика Казахстан - первая из стран СНГ - обратилась к международным организациям для выявления пробелов и рекомендаций по дальнейшему улучшению.

Всемирный банк начал оценку в 2018 году совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития и Азиатским банком развития. Используя универсальную методологию оценки систем закупок (MAPS), эксперты провели анализ по следующим направлениям: нормативно-правовая база, институциональные рамки и потенциал управления, операции по закупкам и рыночная практика, а также подотчетность, добросовестность и прозрачность.

«Эффективное расходование государственных финансов критически важно, поскольку страны тратят около 15–20% ВВП на приобретение товаров, работ и услуг на реализацию государственных программ и инвестиционных проектов, - отметил Жан Франсуа Марто, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане . - Таким образом, данная совместная работа является своевременной возможностью ускорить внедрение современных, эффективных, устойчивых и инклюзивных систем государственных закупок в Казахстане».

Сегодня система государственных закупок в Казахстане не охватывает закупки всех товаров, работ и услуг, производимых за счет государственных средств, поскольку существуют отдельные правила закупок для квазигосударственного сектора, а также для Фонда государственного благосостояния «Самрук-Казына». Такое отсутствие единообразия и универсальности охвата правовой базы не позволяет повысить предсказуемость, эффективность и экономию в работе системы государственных закупок. Таким образом, основная рекомендация оценки заключается в улучшении единого охвата.

Для оценки эффективности и соотношения цены и качества, а также прозрачности и добросовестной конкуренции в исследовании рекомендуется провести комплексный обзор существующих правил закупок для организаций, не подпадающих под действие закона о государственных закупках.

Другие рекомендации включают в себя пересмотр существующих требований к доступу и участию иностранных поставщиков в госзакупках как это предусмотрено в законе о государственных закупках. Исследование также предлагает меры для усовершенствования процессов управления контрактами и мониторинга эффективности, развития навыков персонала, занимающегося закупками, а также целенаправленные меры по устранению коррупционных рисков.