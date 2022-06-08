8 Июня 2022 13:00

Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник принял решение предоставить властям Украины финансовую поддержку в размере $1,49 млрд. Об этом говорится в заявлении учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Указанная сумма является частью пакета помощи в размере $4 млрд, который намерен направить Киеву Всемирный банк. Эти средства включают в себя предоставленные Великобританией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии. Во Всемирном банке полагают, что деньги будут направлены, в частности, «на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы».

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас отметил, что банк «работает со странами-донорами с целью выделения финансовой поддержки» Украине, а также принимает меры, чтобы «помочь обеспечить украинцам доступ к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты».