Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане

1 Февраля 2023, 11:35
Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк объявляет о назначении Андрея Михнева новым постоянным представителем в Республике Казахстан с 1 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Андрей Михнев будет вести политический диалог Всемирного банка с Правительством Казахстана, государственными органами, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами, а также управлять страновой командой Всемирного банка, базирующейся в Астане.

Андрей Михнев будет курировать реализацию Рамочной программы партнерства между Группой Всемирного банка и Казахстаном на 2020–2025 годы. Программа партнерства сосредоточена на продвижении инклюзивного роста, укреплении человеческого капитала и обеспечении устойчивого, устойчивого и низкоуглеродного развития. Сквозной темой, лежащей в основе этих приоритетных областей, является более эффективное управление и укрепление рыночных и социальных институтов.

Ранее Андрей Михнев возглавлял страновой офис Всемирного банка в Монголии. До этого он руководил программами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности и развитию частного сектора. Он также обладает обширным опытом продвижения экономических реформ во многих странах Латинской Америки, Африки к югу от Сахары, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Центральной Азии.

Казахстан присоединился к Группе Всемирного банка в июле 1992 года. За 30 лет Всемирный банк стал основным партнером по развитию Казахстана, поддержав развитие направлений широкого спектра – от финансов и социальных услуг до критически важной инфраструктуры на общую сумму около 9 миллиардов долларов США.


Фото: vsemirnyjbank.org


Новости по теме
Руслан Бектемир и Канат Кульджанов назначены заместителями акима Мангистауской области
Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода
Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов
Теги:
Читайте также
Руслан Бектемир и Канат Кульджанов назначены заместителями акима Мангистауской области
Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода
Берик Беркимбаев освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы
Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов
Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК
Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления КМГ
Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность
Новых руководителей управлений и территориального департамента назначили в Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
5 Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты»

Лента новостей