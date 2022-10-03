Всемирные игры кочевников: третье золото Казахстану принесла Зарина Сарипова

ИЗНИК. КАЗИНФОРМ - Еще пять медалей завоевали казахстанские борцы на Всемирных играх кочевников в турецком Изнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Третье золото в копилку нашей сборной принесла Зарина Сарипова, серебро у Еламана Койшыбаева и Раузы Нурмухамметовой, бронзу взяли Максат Исагабылов и Мольдир Азамат. Напомним, ранее золото для команды взяли кокпаристы. В финале они встретились со сборной Кыргызстана. 4:3, в нашу пользу. Первую медаль высшей пробы завоевал борец Марат Ныгматуллаев. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца. Победителей уже поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев.