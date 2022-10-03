Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Всемирные игры кочевников: третье золото Казахстану принесла Зарина Сарипова

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Октября 2022, 00:36
Всемирные игры кочевников: третье золото Казахстану принесла Зарина Сарипова

ИЗНИК. КАЗИНФОРМ - Еще пять медалей завоевали казахстанские борцы на Всемирных играх кочевников в турецком Изнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Третье золото в копилку нашей сборной принесла Зарина Сарипова, серебро у Еламана Койшыбаева и Раузы Нурмухамметовой, бронзу взяли Максат Исагабылов и Мольдир Азамат. Напомним, ранее золото для команды взяли кокпаристы. В финале они встретились со сборной Кыргызстана. 4:3, в нашу пользу. Первую медаль высшей пробы завоевал борец Марат Ныгматуллаев. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца. Победителей уже поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев.


Спорт   Турция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане