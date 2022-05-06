6 Мая 2022 20:24

Всемирную летнюю Универсиаду в Китае перенесли на 2023 год

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Всемирная летняя Универсиада в городе Чэнду (провинция Сычуань, КНР) перенесена на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Летняя Универсиада в китайском Чэнду, которая была запланирована на период с 26 июня по 7 июля, перенесена во второй раз. Спортивное мероприятие изначально должно было пройти в августе 2021 года, но было отложено на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

«Решение о переносе далось нам нелегко, но это правильный выбор для спортсменов. Их благополучие - наш приоритет номер один. Продолжающаяся неопределенность условий сделала перенос сроков разумным выбором - ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменили свои планы», - сообщил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

«Участие команды в Универсиаде - это большая ответственность, и FISU уверена, что это решение позволит как можно большему количеству спортсменов принять участие в соревнованиях в следующем году», - подчеркивается в заявлении FISU.

Всемирная зимняя универсиада 2023 года пройдет в Лейк-Плэсиде (США), а в 2025 году одновременно запланированы летняя и зимняя Универсиады в немецком Рейн-Руре и итальянском Турине соответственно.