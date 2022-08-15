Всемирно известный блогер снял ролик про казахстанского силача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итальянский видеоблогер Хаби Лейм снял свой очередной ролик-пародию. На этот раз героем ролика стал казахстанский рекордсмен в сфере силового экстрима Сергей Цырульников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За основу пародии Хаби взял ролик С. Цырульникова, на котором рекордсмен отрывает пальцами часть жестяной банки газированного напитка и пьет его.

Как и во всех своих пародиях, Хаби демонстрирует традиционный способ открывания банки, сопровождая процесс своим фирменным жестом.

Сергей уже отреагировал на пародию, разместив ее на своей странице. «Ну согласитесь мой способ открыть банку гораздо зрелищней и «уникальней». Нежели стандартное обыденное дёргание «ключа» открывашки… Будь уникальным и неповторимым! Изометрия СИЛА!», - подписал С. Цырульников свой пост.

Сергей Цырульников – казахстанский рекордсмен в области силового экстрима. На его счету несколько мировых рекордов (спортсмен тянул в одиночку поезд с цистерной, удержал два самолета, за рекордное время разорвал большое количество грелок). Основой его рекордов является изометрия – наука о механическом укреплении связок.





Кадр из видео/instagram.com/khaby00







