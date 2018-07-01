Всемирно известные хореографы из США проведут мастер-классы в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 июля по 5 августа в столице будет проведен первый международный фестиваль мастер-классов Central Asian Dance Festival, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Талантливых хореографов и танцоров со всей Центральной Азии соберет первый международный фестиваль мастер-классов Central Asian Dance Festival.

Участниками мероприятия международного уровня станут танцоры, прошедшие видеокастинг. Благодаря грантам, выделенным посольством Соединенных Штатов Америки в Астане, совершенно бесплатно за звание лучших в конкурсе поборются 100 мастеров танцевального искусства: 50 - из регионов Казахстана, 30 - Астаны и 20 - стран Центральной Азии.

В рамках фестиваля также запланированы двухнедельные мастер-классы с участием всемирно известных хореографов из Соединенных Штатов Америки, в числе которых Пилкингтон Кэтрин, Бреанни Уиллиамс. Ведущие мастера хореографии проведут скилл-ап для участников по неоклассическому балету, контемпорари, модерну, импровизации, бродвею, джазу, хип-хопу, а также фотовидеосъемке хореографии и арт-менеджменту.

Кроме того, участники фестиваля получат возможность обучиться инструментам и технике для включения основных американских танцевальных форм в свою учебную программу и вооружиться обширными знаниями в области маркетинга и коммуникаций, а также инструментами для кино, фотографии и современного цифрового искусства, которые формируют сегодня важнейшую маркетинговую составляющую успеха любого бизнеса.

Как подчеркнули организаторы, двухнедельное мероприятие станет базой для обмена межкультурного и профессионального опыта и поспособствует развитию неоклассической и современной хореографии в Центрально-Азиатском регионе.

Отметим, что первый международный фестиваль мастер-классов Central Asian Dance Festival торжественно откроется 22 июля в Казахской национальной академии хореографии. В праздничной церемонии ожидается участие министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.