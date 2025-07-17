Всемирный банк выделил $50 млн на озеленение Бишкека

Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

— Буквально на прошлой неделе я провёл инспекцию по зеленым насаждениям Бишкека. Вместе с вице-мэром Рамизом Алиевым побывал на объектах «Зеленхоза». Мы приобретаем для них оборудование по модернизации ирригационной системы. Как вы знаете, ирригационная система находится в плачевном состоянии. Также будем бурить 18 скважин, — рассказал Машиев.

Также в целях улучшения качества атмосферного воздуха в Бишкеке и Чуйской области межведомственная комиссия разработала план действий на 2025–2026 годы.

По словам министра, одна из ключевых мер по борьбе со смогом в столице — это введение запрета на продажу угля марки «Б3Ш» (бурый уголь, шлак), так как он является одним из основных источников загрязнения воздуха.