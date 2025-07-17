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    14:16, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Всемирный банк выделил $50 млн на озеленение Бишкека

    Всемирный банк запустил проект на 50 млн долларов США, который направлен на озеленение Бишкека, модернизацию ирригационной системы и борьбу с городской пылью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    Бишкек
    Фото: experience.tripster.ru

    Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

    — Буквально на прошлой неделе я провёл инспекцию по зеленым насаждениям Бишкека. Вместе с вице-мэром Рамизом Алиевым побывал на объектах «Зеленхоза». Мы приобретаем для них оборудование по модернизации ирригационной системы. Как вы знаете, ирригационная система находится в плачевном состоянии. Также будем бурить 18 скважин, — рассказал Машиев.

    Также в целях улучшения качества атмосферного воздуха в Бишкеке и Чуйской области межведомственная комиссия разработала план действий на 2025–2026 годы.

    По словам министра, одна из ключевых мер по борьбе со смогом в столице — это введение запрета на продажу угля марки «Б3Ш» (бурый уголь, шлак), так как он является одним из основных источников загрязнения воздуха.

    Теги:
    Кыргызстан Всемирный банк Озеленение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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