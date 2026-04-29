Всемирный банк подтвердил надежность финансирования энергетической инфраструктуры Казахстана

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с вице-президентом по инфраструктуре Группы Всемирного банка Валери Левковой, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы стратегического сотрудничества в энергетической сфере.

Министр отметил, что Всемирный банк остается ключевым партнером Казахстана в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Всемирный банк подтвердил готовность к активному взаимодействию с Казахстаном и финансирования инфраструктурных проектов в энергетике страны.

Особое внимание уделено реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В рамках взаимодействия с Всемирным банком проведена комплексная работа по разработке дорожных карт развития тепло- и электроэнергетики для 12 коммунальных предприятий. Документы, подготовленные по итогам анализа и выездных миссий международных экспертов, ориентированы на привлечение инвестиций, цифровизацию и автоматизацию отрасли. На их основе формируются параметры финансирования.

Отдельным блоком обсуждена программа Всемирного банка по региональной интеграции и торговле электроэнергией в Центральной Азии (REMIT). Инициатива направлена на поэтапное формирование регионального рынка электроэнергии и переход к более тесной интеграции стран региона. В рамках первого этапа планируется запуск пилотного регионального рынка электроэнергии по модели «на сутки вперед», что позволит странам Центральной Азии осуществлять торговлю балансирующими объемами электроэнергии без существенных изменений действующих энергосистем.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие энергетического сектора Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк инвестировал один миллиард долларов в проекты Центральной Азии.